Tudor Lazio, ecco quando il tecnico tornerà a parlare in conferenza stampa: data e orario. Il comunicato del club

Il tecnico della Lazio, Igor Tudor, venerdì alle ore 13.00, interverrà dalla sala stampa di Formello per presentare la sfida contro la Juve, come comunicato dalla società sul proprio sito ufficiale.

COMUNICATO– «Il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus domani, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 13:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it ».