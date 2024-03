Trevisani non ha dubbi: «Se Spalletti non sceglie Immobile per l’europeo, lui per me è perfetto»

Trevisani, il giornalista si proietta ai prossimi europei in Germania con idee molto chiare riguardo l’attaccante per l’Italia

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato Riccardo Trevisani il quale a pochi mesi da Euro 2024 non ha dubbi su chi possa essere l’attaccante per l’Italia, in caso di mancata convocazione di Immobile

TREVISANI – Retegui è il più 9 che c’è, se Immobile non è considerato eleggibile per questioni anagrafiche. Il genoano è perfetto per una squadra meno di palleggio. Ho visto giocare la coppia d’attacco più talentosa in Italia, Totti-Cassano. Potremmo vedere Chiesa–Raspadori. Per giocare palla a terra l’attaccante del Napoli è il migliore che abbiamo in Italia