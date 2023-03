Trevisani, affondo su Mourinho: «Senza la Roma chi se lo prende?»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha attaccato duramente José Mourinho, tecnico della Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha criticato duramente Mourinho, reduce dal derby perso contro la Lazio:

«La cosa che mi fa sempre molto ridere è ‘Se Mourinho lascia la Roma?’. Ma per chi? Ma dove va? Ma chi se lo pia?. PSG? Ecco, è l’unica squadra che potrebbe cadere in questo clamoroso bluff. E’ l’unico paese dove non ha allenato. Lo ha fatto in Spagna, in Inghilterra e in Italia. In Francia hanno magari l’idea che Mourinho… Poi un giorno da qui a fine giugno faremo una puntata sugli ultimi 12 anni di Mou. Su quello che ha vinto, su quello che ha guadagnato e su quanto ha speso sul mercato. Poi ne riparliamo. Oggi la Roma ha una media di 66 punti in campionato. L’anno scorso ne ha fatti 63 e non c’era Dybala. Punto».