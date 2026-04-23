Tifosi Lazio, i supporters biancocelesti scelgono la linea dura: le decisioni in vista delle sfide con Roma e Inter

Tifosi Lazio, i gruppi organizzati hanno reso nota la loro decisione in vista dei due appuntamenti più attesi di questo finale di stagione

I tifosi Lazio hanno preso una posizione precisa in vista di due partite che possono segnare in modo profondo il finale di stagione biancoceleste. Attraverso un comunicato diffuso dai gruppi del tifo organizzato, è stata annunciata la presenza allo stadio per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, mentre è stata confermata l’assenza nel derby contro la Roma. Una scelta forte, che tiene insieme sostegno alla squadra e volontà di non interrompere la protesta.

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Tifosi Lazio, la promessa alla squadra vale la presenza in finale

Nel testo del comunicato, i gruppi hanno spiegato di aver stretto un patto con Maurizio Sarri e con la squadra, dando la propria parola che sarebbero entrati allo stadio in caso di qualificazione alla finale. La presenza del 13 maggio viene quindi letta come un atto di coerenza verso l’impegno preso e come un modo per stare vicino ai giocatori in una sfida che può valere un trofeo e un posto importante nel finale di stagione.

Il messaggio è chiaro: in una partita così pesante, disputata in campo neutro, il popolo biancoceleste vuole farsi sentire e accompagnare la squadra in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

Tifosi Lazio, per il derby continua invece la protesta

Diversa la scelta in vista di Roma Lazio. I gruppi del tifo organizzato hanno infatti ribadito che non entreranno allo stadio nel derby previsto il 17 o 18 maggio. Nel comunicato viene spiegato che il desiderio di non lasciare spazio ai rivali cittadini è fortissimo in ogni laziale, ma che proprio per questo mantenere la propria posizione assume un significato ancora più forte.

La decisione è quella di restare fuori dall’impianto e vivere il pre-derby a Ponte Milvio, trasformando la protesta in una nuova manifestazione di identità e appartenenza.

Tifosi Lazio, dignità e parola data al centro del messaggio

La parte finale del comunicato è anche la più netta sul piano simbolico. I gruppi sottolineano infatti che la dignità vale più di un derby e che la parola data ha un peso che intendono rispettare fino in fondo. È una presa di posizione che racconta bene il momento del tifo biancoceleste: da una parte l’appoggio totale alla squadra in finale, dall’altra la volontà di non fare passi indietro sulla contestazione.

Per i tifosi Lazio, dunque, il finale di stagione sarà vissuto in due modi diversi ma coerenti: dentro lo stadio per spingere la squadra contro l’Inter, fuori dal derby per difendere la propria linea.