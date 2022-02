Tifosi a Formello, oggi ci sarà la contestazione degli ultras: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi ci sarà la contestazione da parte degli ultrà della Lazio a Formello: i dettagli e i motivi della protesta

Oggi a Formello andrà in scena la protesta degli ultrà della Lazio, come annunciato sui social i giorni scorsi. I tifosi organizzati biancocelesti si ritroveranno a partire dalle 13 fuori dai cancelli del centro sportivo.

COMUNICATO – «La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13.00 fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi! A partire dal caro biglietti, fino alla campagna di indebolimento del mercato invernale! Mai un passo indietro, giù le mani dalla Lazio! Ultras Lazio».