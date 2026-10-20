Stendardo esalta i biancocelesti: «La vittoria contro la Juve non è un fuoco di paglia»

Lazio, l’ex difensore Guglielmo Stendardo analizza il successo conquistato all’Allianz Stadium e sottolinea i meriti della squadra di Gattuso: qualità, determinazione e intensità alla base dell’ottimo avvio di stagione

La Lazio continua a raccogliere consensi dopo la prestigiosa vittoria ottenuta sul campo della Juventus, un risultato che ha ulteriormente rafforzato le ambizioni della formazione allenata da Gennaro Gattuso. Tra coloro che hanno espresso apprezzamento per il percorso dei biancocelesti figura anche Guglielmo Stendardo, ex difensore capitolino intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioNews24. Nel corso dell’intervista, il classe 1981 ha analizzato i motivi dell’ottimo rendimento della squadra, evidenziando soprattutto la qualità delle prestazioni offerte dall’inizio del campionato. Secondo Stendardo, il successo di Torino non rappresenta un episodio isolato, ma la conseguenza di un lavoro che sta permettendo alla Lazio di esprimersi con continuità e personalità.

Lazio, Stendardo promuove i biancocelesti: la vittoria contro la Juventus non sorprende

Espugnare l’Allianz Stadium rappresenta sempre un risultato importante, soprattutto per una formazione chiamata a confermare quanto di positivo mostrato nelle precedenti giornate. La Lazio è riuscita a imporsi contro la Juventus, fornendo un’ulteriore dimostrazione delle proprie qualità in uno degli appuntamenti più impegnativi di questo avvio di stagione.

Per Stendardo, tuttavia, il successo ottenuto a Torino non deve essere considerato una sorpresa. L’ex difensore biancoceleste ha infatti riconosciuto alla squadra una crescita evidente sotto diversi aspetti, sottolineando come i risultati siano stati accompagnati da prestazioni convincenti.

Un giudizio significativo, che attribuisce particolare valore al percorso costruito dalla formazione capitolina e non soltanto all’esito dell’ultimo confronto.

Lazio, Stendardo elogia Gattuso: le dichiarazioni in esclusiva a LazioNews24

Nel corso dell’intervista concessa alla nostra redazione, Guglielmo Stendardo si è soffermato sui meriti dell’allenatore e sulle prospettive della squadra per il prosieguo del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni integrali sull’argomento:

STENDARDO SUL MOMENTO LAZIALE – «Penso che la vittoria a Torino contro la Juventus non sia casuale, perché in tutte le partite che ho visto giocare la Lazio quest’anno ho sempre notato grossa qualità tecnica, determinazione e consapevolezza. Sotto questo punto di vista credo che Gattuso abbia fatto un grande lavoro, perché la squadra ogni volta che ha vinto ha sempre meritato i punti che attualmente ha in classifica. Penso che, se riuscisse a mantenere questa alta intensità nelle prossime partite, potrà dimostrare il suo valore come ha fatto in questa prima parte di campionato»

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Qualità e consapevolezza: i segnali positivi evidenziati da Stendardo

Le parole di Stendardo mettono in evidenza un aspetto particolarmente interessante dell’attuale Lazio: la capacità di accompagnare i risultati con una precisa identità di squadra. L’ex difensore non si è limitato a celebrare la vittoria contro la Juventus, ma ha richiamato l’attenzione sulla continuità delle prestazioni offerte dai biancocelesti.

La qualità tecnica, secondo la sua analisi, si sta combinando con una maggiore determinazione e con la consapevolezza dei propri mezzi. Tre elementi che contribuiscono a spiegare perché la formazione di Gattuso sia riuscita a imporsi anche in incontri particolarmente complicati.

Il riferimento alla meritata conquista dei punti sottolinea inoltre un concetto preciso: agli occhi dell’ex calciatore, la posizione occupata dalla Lazio rispecchia quanto espresso sul terreno di gioco. Una valutazione che assume ulteriore importanza dopo il successo di Torino, arrivato contro un’avversaria di grande prestigio.

Stendardo indica la strada per il futuro: mantenere alta l’intensità

L’analisi di Guglielmo Stendardo contiene anche un’indicazione importante per il futuro della squadra. L’ex difensore considera infatti il mantenimento dell’intensità di gioco una delle condizioni fondamentali per confermare quanto di positivo mostrato finora.

Un aspetto sul quale Gattuso ha costruito una parte significativa del proprio lavoro, chiedendo ai calciatori partecipazione, aggressività e disponibilità al sacrificio. La sfida più importante per la Lazio sarà quindi riuscire a conservare queste caratteristiche anche quando aumenteranno gli impegni e le difficoltà del calendario.

Il successo contro la Juventus ha rappresentato una conferma importante, ma per consolidare il proprio percorso serviranno ulteriori prestazioni di alto livello.

Il messaggio che emerge dalle dichiarazioni di Stendardo è chiaro: la Lazio ha dimostrato di possedere qualità e personalità per competere, ma la continuità sarà determinante per capire quali traguardi potrà raggiungere. Un riconoscimento significativo da parte di chi ha indossato la maglia biancoceleste e conosce bene le aspettative che accompagnano una stagione iniziata con risultati così incoraggianti.