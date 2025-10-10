Taylor torna sulla finale di Europa League 2023: «Roma? Non ci furono errori gravi!». Che stoccata a Mourinho!

Taylor torna a parlare della finale di Europa League: «Roma? Non ci furono errori gravi!». Poi l’attacco all’ex tecnico giallorosso Mourinho!

Anthony Taylor, arbitro della discussa finale di Europa League 2023 a Budapest, è tornato a parlare per la prima volta di quella notte in una lunga intervista alla BBC. Un episodio che, a suo dire, ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita personale. Taylor ha ribadito che, nonostante le polemiche, «non ci furono errori gravi» nella direzione di gara contro la Roma. Ha poi ricordato le dure parole di José Mourinho e, soprattutto, l’aggressione subita da alcuni tifosi giallorossi all’aeroporto, un episodio che ha scosso la sua famiglia al punto che, da allora, non ha più voluto assistere a una sua partita dal vivo. Le parole:

Al corrieredellosport.it, l’arbitro parla anche di Mourinho: «Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in termini di insulti. Non solo perché viaggiavo con i miei familiari in quel momento: questo mette anche in luce l’impatto del comportamento delle persone sugli altri. Attacco di Mourinho ha influenzato i tifosi in aeroporto? Onestamente penso di sì».

«Anche in una partita come quella, dove in realtà non ci sono stati errori gravi. Tentativo di spostare l’attenzione su qualcuno da incolpare. Per me questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. Da allora non sono più venuti a vedere una partita».