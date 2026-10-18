Taylor nel pre partita: «Dobbiamo dimostrare le nostre qualità contro una grande squadra!»

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della settima giornata contro la Juventus di Luciano Spalletti

Kenneth Taylor, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Ci ricordiamo di quella partita, c’è del rammarico perché stavamo vincendo. Ovviamente vogliamo vincere stasera, la Juve è una grande squadra e dobbiamo mostrare le nostre qualità in uno stadio importante. Io faccio del mio meglio per segnare, gioco un po’ più basso per legare il gioco della squadra ma spero di segnare stasera e di avere le mie occasioni».

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