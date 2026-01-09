Taylor Lazio, iniziate le visite mediche del centrocampista! - VIDEO - Lazio News 24

Taylor Lazio, il centrocampista proveniente dall’Ajas sta effettuando le visite mediche di rito prima di essere ufficializzato. Il video

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente con un innesto di qualità internazionale che guarda al futuro. Dopo settimane di indiscrezioni, il club biancoceleste ha rotto gli indugi per assicurarsi uno dei talenti più cristallini della scuola olandese. Kenneth Taylor è ufficialmente pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale, portando freschezza e geometria al centrocampo di Sarri.

Taylor: i dettagli dell’affare con l’Ajax

La notizia ha trovato conferma definitiva nelle ultime ore. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X, sono attualmente in corso le visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del club capitolino. Il giocatore lascia dunque l’Ajax, il club che lo ha svezzato e lanciato nel grande calcio, per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Si tratta di un investimento importante per il presidente Lotito, che ha deciso di puntare con decisione sul classe 2002 per dare nuova linfa a un reparto che necessitava di un innesto di qualità superiore. L’accordo tra le parti è stato raggiunto velocemente, segno della forte volontà del giocatore di misurarsi con la Serie A.

. @OfficialSSLazio, cominciate le visite mediche di Kenneth Taylor pic.twitter.com/t7sp8fdAr2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2026

Le caratteristiche tecniche Taylor

Ma cosa porta effettivamente Kenneth Taylor alla Lazio? Parliamo di un centrocampista moderno, dotato di una visione di gioco fuori dal comune e di una spiccata capacità di inserimento. Nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza internazionale considerevole maturata in Eredivisie e nelle competizioni europee con i “Lancieri”.

La sua duttilità tattica permetterà ali biancocelesti di variare assetto: Taylor può agire sia da regista davanti alla difesa che da mezzala offensiva. Il suo arrivo colma un vuoto tecnico importante, offrendo al tecnico toscano un calciatore capace di dettare i tempi della manovra ma anche di concludere a rete.

