Rinnovo Marusic, ora è ufficiale! Il comunicato

La Lazio ha annunciato il rinnovo del contratto del terzino montenegrino fino al 2028. Marušić è un pilastro della squadra biancoceleste dal 2017, quando è arrivato dalla Superliga serba con una forte esperienza internazionale, prima al Kortrijk e successivamente all’Ostenda.

Nella stagione 2017-18, Marušić ha fatto il suo esordio con la Lazio, vincendo immediatamente la Supercoppa Italiana contro la Juventus. L’anno successivo ha continuato a crescere, contribuendo significativamente alla squadra, con il suo dinamismo e la sua versatilità sia in difesa che nel gioco sulle fasce.

Con la Lazio, Marušić ha vinto diversi trofei, inclusa la Coppa Italia e altre Supercoppe italiane. Il rinnovo fino al 2028 è un segnale della volontà della società di continuare a costruire una squadra competitiva attorno a giocatori chiave come Marušić, che ha accumulato più di 150 presenze con la maglia biancoceleste e ha festeggiato la presenza numero 300 con il club nel febbraio 2025.

Questo rinnovo garantisce alla Lazio stabilità sulla fascia destra, con Marušić che rappresenta una risorsa fondamentale non solo per la sua esperienza, ma anche per la sua capacità di adattarsi ai vari ruoli, che lo rendono essenziale nel gioco di Maurizio Sarri.

