Tavares nel post partita: «L’arrivo del mister ha cambiato la squadra! Siamo in fiducia. Cosa mi chiede? Determinazione» – Lazio News 24

Nuno Tavares, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 7a giornata contro la Juventus

Nuno Tavares, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

IMPATTO GATTUSO – «Mister Gennaro Gattuso ha trasformato radicalmente la squadra e la coesione all’interno dello spogliatoio. È riuscito a trasmettere una grandissima iniezione di fiducia, un elemento che a mio avviso conta persino più degli aspetti puramente tattici. Sul terreno di gioco si percepisce chiaramente quanto siamo uniti e la precisione con cui eseguiamo i movimenti corretti. Nel corso di questa settimana abbiamo sostenuto un carico di lavoro davvero imponente, ma alla fine siamo riusciti a mettere in campo una prestazione di alto livello».

RAPPORTO CON IL TECNICO E CAMPO – «Mi ha spronato ad attaccare gli spazi con determinazione: è esattamente ciò che ho messo in pratica ed è il tipo di gioco che prediligo. Il mister mi chiede di inserirmi con continuità e, una volta arrivato negli ultimi metri, mi concede la massima libertà d’azione».

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