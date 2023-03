Igli Tare, DS della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita del derby contro la Roma: le sue dichiarazioni

Igli Tare, DS della Lazio, ha parlato nel pre-partita della sfida contro la Roma. Le sue parole:

«Sono state dette cose non vere dopo la partita di Conference. In una società i ruoli devono essere chiari e tutti devono lavorare per lo stesso progetto. Queste cose fanno male a tutti, sia alle persone che lavorano che ai tifosi. E’ fondamentale andare tutti per la stessa strada. Sono soddisfatto se la Lazio centra la Champions. Siamo usciti da tre competizioni in modo non giusto, dall’inizio lottiamo per l’obiettivo Champions e vedendo anche i risultati delle altre per me sarebbe una grande stagione se la Lazio centra il quarto posto. Juve? La considero come la seconda in classifica. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, oggi abbiamo una partita da vincere e non da giocare perché sarà fondamentale per gli scontri diretti. Squadra costruita per una sola competizione? Secondo me no, ma tante situazioni possono essere interpretate in modo sbagliato. Siamo usciti dall’Europa League in modo surreale e poi abbiamo giocato la Conference, che richiede di gestire le energie in modo giusto. Rimane la competizione che è sempre stato il nostro obiettivo principale e tutti devono remare dalla stessa parte per centrarlo».