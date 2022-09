Tare di fronte a un bivio: rinnovo o addio? Il pensiero di Lotito è chiaro

In casa Lazio si dovrà parlare presto anche del futuro di Igli Tare: il ds del club biancoceleste è in scadenza di contratto

La posizione di Igli Tare all’interno della Lazio è di fronte a un bivio. Il dirigente ha perso la gestione della Primavera e della Lazio Women, che sono passate nelle mani di Fabiani e di Enrico Lotito, solo in teoria pronti al salto il prossimo anno.

A luglio il ds aveva pensato all’addio, ma adesso sembra sereno e aspetta in silenzio il momento del riscatto. Già, perché fra nove mesi la Lazio e Tare, dopo 14 anni, si troveranno di fronte a un bivio vero. Come ricorda Il Messaggero a giugno a Igli scade il contratto, Lotito stavolta gli avrebbe già dato più libertà di guardarsi intorno, ma non ci sono più Eintracht e Milan, c’è solo la Federazione albanese dietro l’angolo.

Ora che non passa più tutto da lui a Formello, Tare dovrà decidere se rimanere ancora al suo posto originario (ds) oppure chiudere il suo lungo capitolo. Al momento accompagna la squadra, ma non mette più bocca nello spogliatoio. Se davvero dovesse proseguire con questo atteggiamento, non sarebbe nemmeno escluso il rinnovo.