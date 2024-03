Szczesny a DAZN: «Fa male perdere cosi, dobbiamo portare la Coppa Italia a casa» Le parole del portiere

Anche Szczesny ha concesso un’intervista a DAZN dopo Lazio-Juve.

SOTTO LA CURVA – «È un momento che fa capire che dobbiamo dare di più per la Juventus, è un momento negativo e sappiamo che negli ultimi due mesi non abbiamo fatto abbastanza. Fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli».

COSA STA MANCANDO – «Non posso dire niente ai ragazzi, hanno voglia di far bene e hanno fame, ma in questo momento i risultati non arrivano. C’è qualcosa che ognuno di noi deve fare di più, ognuno pensa una cosa diversa. Lo spirito e la voglia di fare bene non mancano».

COPPA ITALIA E CHAMPIONS – «Se lo dicevi due mesi fa non lo accettavo, adesso la Coppa Italia è l’unico trofeo che possiamo portare a casa. La Champions sappiamo tutti quanto è importante, anche per la società a livello economico: è nostra responsabilità raggiungerla»