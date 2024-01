Superlega, le perplessità di Balata: «Ecco cosa mi preoccupa»

Superlega, il presidente della serie B ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la competizione che ha suscitato polemiche

SUPERLEGA – «Sono preoccupato per le analisi che non siamo riusciti a fare rispetto all’equilibrio tra le mega competizioni sovranazionali e ciò che può determinare rispetto ai campionati nazionali. A me interessano i campionati nazionali, la cultura, la tradizione, la passione e i tifosi. Alla luce della decisione del 21 dicembre un’altra riflessione che va fatta è sugli equilibri sui rapporti tra i campionati domestici e quelli sovranazionali».