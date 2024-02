Stam, l’ex Lazio torna in panchina facendo una scelta di cuore: tutti i dettagli

Stam, l’ex difensore della Lazio torna a sedersi su una panchina facendo una scelta di cuore: tutti i dettagli

Jaap Stam riparte e torna a sedersi su una panchina dopo la sua esperienza con il Cincinnati durata solamente un solo anno. Secondo quanto riporta Derbyderbyderby, l’olandese ha scelto di tornare dove tutto ebbe inizio ossia nel DOS Kampen squadra amatoriale che gli diede modo di iniziare la sua gloriosa carriera.

A confermarlo è lo stesso club con un comunicato, che recita quanto segue:

PAROLE – Penso che sia fantastico tornare nel club in cui ho iniziato. Già l’anno scorso ho contribuito alla creazione delle formazioni giovanili e poi mi è stato chiesto se volevo assumere un ruolo più importante come capo allenatore. Non vedo l’ora di aiutare il mio vecchio club a sviluppare ulteriormente le giovanili e la prima squadra. Questo è anche il motivo per cui ho accettato questa sfida. Il DOS è l’unico club dilettantistico a cui dico sì