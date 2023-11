Che cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione della Lazio dopo le prime 16 partite

L’Inizio di stagione della Lazio è stato particolarmente altalenante: cosa dobbiamo aspettarci dal club biancoceleste?

La stagione della Lazio si sta avviando verso binari ancora non totalmente comprensibili, sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori. La squadra di Sarri infatti, dopo il secondo posto dello scorso anno, era attesa da una stagione importante soprattutto per quanto riguardasse le conferme in campionato e un potenziale salto di qualità nelle competizioni europee. Almeno per adesso, l’annata della Lazio è parsa molto contraddittoria ed è infatti vero che tutti i siti di scommesse e tutti i principali bookmaker fanno ancora un po’ di “fatica” nel categorizzare la Lazio attraverso le quote e i pronostici. Non è ancora cristallino dove possa arrivare questa squadra, la quale dopo una partenza un po’ a rilento sembra essersi ripresa, anche se forse non del tutto.

Il cammino della Lazio in campionato





D’altronde, le prime 4 giornate di campionato della Lazio avevano dato già l’idea di una stagione non proprio semplice. L’hype attorno alla squadra era presente, tanto è vero che molti siti di scommesse – e ci riferiamo ovviamente a siti scommesse aams – a inizio stagione (e anche prima della partenza) davano i capitolini come una possibile contendente al titolo e, quindi, una potenziale vincitrice dello Scudetto.

Le lamentele per il calendario da parte di Sarri sembravano l’ennesima manifestazione di maniavantismo da parte del tecnico toscano. Invece, le due sconfitte iniziali contro Lecce e Genoa avevano davvero certificato che qualcosa non andasse. L’illusione prima del KO contro la Juventus era arrivata dopo la vittoria in casa del Napoli di Rudi Garcia, in seguito esonerato dopo settimane trascorse a smontare il giocattolo della capolista. Una vittoria che era stata interpretata come una rinascita imminente, in maniera erronea.

La Lazio infatti ha faticato a ottenere continuità in campionato. Dopo il KO allo Stadium infatti sono arrivati il pareggio contro il Monza, la vittoria contro il Torino e la sconfitta in casa del Milan. Dopo una breve striscia di vittorie consecutive contro Atalanta, Sassuolo e Fiorentina che aveva anche generato maggiore fiducia nei confronti della squadra nelle quote in chiave scommesse aams, la sconfitta di Bologna e il pareggio piuttosto insipido nel derby contro la Roma hanno poi raffreddato ulteriormente gli animi sul campionato.

Il cammino della Lazio in Champions League





Seppur con meno incostanza, il cammino nel girone di Champions League finora è stato comunque molto particolare per la Lazio. Va detto come a livello di quote fornite nell’ambito di aams siti scommesse quasi nessuno si aspettasse un gol di Provedel in pieno recupero contro l’Atletico Madrid, un fattore che già di per sé ha reso iconica questa potenziale cavalcata. La vittoria ottenuta in extremis contro il Celtic in Scozia aveva aumentato l’epica del racconto di una Lazio più concentrata sull’Europa che sull’Italia.

Dopo la sconfitta abbastanza netta in Olanda contro il Feyenoord e la vittoria nella gara di ritorno firmata da Immobile, le prospettive di passaggio agli ottavi restano comunque molto rosee per la Lazio, che secondo i pronostici e le quote aams scommesse sportive a questo punto ha ottime possibilità di avanzamento del turno.

La Supercoppa e le ambizioni per il resto della stagione





Dando per scontato che la squadra sarà impegnata anche per il nuovo format della Supercoppa italiana e per vincere la Coppa Italia, al momento gli obiettivi della stagione non sono ancora delineati.

La strada più probabile porta a una qualificazione europea di qualche tipo, anche se al momento la Lazio non sembra poter avere la continuità giusta per ambire alle prime 4 posizioni. La speranza dei tifosi è che possa arrivare un boost (magari anche dal mercato) e che, tramite gioco e spettacolo, i capitolini possano tornare a brillare.