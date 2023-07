Stadio Olimpico, in arrivo una novità per le gare di Lazio e Roma: ecco di cosa si tratta. L’impianto non ha un numero di posti auto sufficienti

I parcheggi per le macchine sono il vero problema degli stadi cittadini. Lo sanno bene tifosi che vanno all’Olimpico in occasione delle partite di Lazio e Roma. L’impianto non ha un numero di posti auto sufficienti, non è un caso che questo sia uno dei principali temi su cui si discute per il nuovo stadio della Roma-

Come riporta la Repubblica, per la nuova stagione la novità sarebbe rappresentata dalla possibile riapertura del piazzale tra viale Boselli e viale del ministero degli affari esteri. Lo spazio è utilizzato durante la settimana, ma viene chiuso in occasione delle partite. Nelle prossime settimana ci sarà un tavolo in Questura per parlare, la priorità sarà sempre la sicurezza.