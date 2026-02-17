Stadio Flaminio Lazio, tutto pronto per la presentazione ufficiale del nuovo progetto da 480 milioni: i dettagli

Stadio Flaminio Lazio, segnata una svolta storica: maxi investimento per riportare l’impianto olimpico al centro del calcio romano

È il giorno della presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, destinato a diventare la futura casa della Lazio. Presso il Training Center di Formello, il presidente Claudio Lotito ha illustrato i dettagli di un’operazione dal valore complessivo di circa 480 milioni di euro (IVA inclusa), con l’obiettivo di restituire alla città un impianto chiuso dal 2011.

Il dossier, già consegnato al Comune di Roma, prevede un aumento della capienza fino a 50.570 spettatori, nel rispetto dell’impianto originario progettato da Pier Luigi Nervi per le Olimpiadi del 1960. L’intenzione è mantenere l’identità architettonica dello stadio, adeguandolo però agli standard UEFA contemporanei.

Per raggiungere questo obiettivo questa mattina alle ore 10:30, presso il Training Center di Formello, il presidente Claudio Lotito toglierà ufficialmente i veli al progetto di riqualificazione.

Stadio Flaminio Lazio, non solo calcio

Il nuovo Flaminio non sarà esclusivamente uno stadio. Il piano include museo del club, aree hospitality, spazi commerciali e un progetto di riqualificazione urbana con parcheggi e percorsi ciclopedonali. L’idea è trasformare l’impianto in un hub polifunzionale, capace di vivere sette giorni su sette.

Dal punto di vista progettuale, la firma è dell’architetto Marco Casamonti (Studio Archea Associati), mentre a garantire il rispetto dell’eredità storica è intervenuto Pierluigi Nervi, nipote del progettista originale. Gli aspetti ingegneristici e scientifici sono stati illustrati dai professori Domenico D’Olimpio (La Sapienza) e Roberto De Lieto Vollaro (Roma Tre).

Stadio Flaminio Lazio, sostenibilità economica e partner

La sostenibilità economica del progetto è affidata a Legends Global, società internazionale rappresentata da Giuseppe Rizzello e Andrea Caloro, chiamata a supportare lo sviluppo commerciale e gestionale dell’impianto.

L’operazione rappresenta una delle partite più importanti per il futuro del club. Mentre la squadra cerca continuità in campionato, la società punta a costruire una casa moderna e identitaria, riportando il Flaminio al centro della scena sportiva e urbana della Capitale.