Stadio Flaminio, Bonessio: «Il progetto della Lazio è passato in secondo piano» Le parole del Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale

Intervistato ai microfoni di Radio Roma Sound, il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Ferdinando Bonessio, ha parlato del tema stadio Flaminio:

«La notizia ha una grande rilevanza per il panorama sportivo e delle infrastrutture sportive della capitale in questo momento. Il contenuto della sentenza del TAR mi sembra importante spero che l’amministrazione risolva la questione velocemente dando una risposta ai proponenti su cosa si farà. Mi sembra chiaro che il dibattito di quest’ultima settimana sull’eventuale presentazione del progetto del presidente Lotito per lo stadio Flaminio, in questo momento passi in secondo piano. Mi sembra ovvio. Il codice degli appalti, recepito anche dal regolamento recentemente approvato dall’Assemblea Capitolina con la delibera 186 del dicembre 2023, indica che rispetto al recupero e alla riqualificazione di infrastrutture sportive, vi sia da parte di soggetti privati interessati la possibilità di presentare un progetto di partneriato pubblico- privato, una volta si sarebbe chiamato project financing. L’ente pubblico, la stazione appaltante, ha due possibilità: pubblicare una manifestazione di interesse per cui tutti coloro che sono interessati presentano una proposta ed a quel punto le proposte vengono messe tutte sullo stesso piano, oppure, e mi sembra questo il caso, l’imprenditore interessato fa la presentazione di un progetto che ha un riferimento cronologico. Quindi io credo che prima debba essere portata a termine la vicenda Roma Nuoto con un’accettazione o un diniego e solo dopo analizzata quella della Lazio, nel caso in cui quella della Roma Nuoto venga definitivamente bocciata»