Stadio Flaminio Lazio, PARTE il piano per la ristrutturazione: ecco QUANDO potrebbe essere inaugurato. Le ultime

È ormai noto come la Lazio voglia tornare a giocare le sue partite casalinghe allo Stadio Flaminio. Come riportato da Il Messaggero, il piano è di revisionare dettagli ed aspetti tecnici dell’impianto per poi presentare il piano di fattibilità entro ottobre.

La società biancoceleste spera di avere quanto prima il via libera per la ristrutturazione per cercare di terminare i lavori ed inaugurare lo stadio entro il 2031.