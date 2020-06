“Stadi più caldi del mondo”, c’è anche l’Olimpico di Roma

Stadi più caldi del mondo, al primo posto la Bombonera ma ci sono anche due stadi italiani in classifica: ecco quali

Il calcio è uno sport seguito in tutto il mondo e ci sono tanti paesi in cui il tifo è più caldo che mai. Per questo France Football ha stilato la classifica dei 20 impianti più caldi del mondo. Al primo posto c’è ovviamente la La Bombonera a Buenos Aires, ma anche Anfield casa del Liverpool e Signal Iduna Park di Dortmund.

Presente anche lo stadio Olimpico di Roma ma ancor prima c’è il San Paolo di Napoli che occupa la tredicesima posizione.

Di seguito la classifica completa.

1. La Bombonera, Buenos Aires (Boca Juniors)

2. Anfield, Liverpool

3. Signal Iduna Park, Dortmund

4. Marakana, Belgrado (Stella Rossa)

5. Celtic Park, Glasgow (Celtic)

6. Monumental, Buenos Aires (River Plate)

7. Vodafone Park, Istanbul (Besiktas)

8. Karaiskakis, Atene (Olympiacos)

9. San Mamés, Bilbao (Athletic)

10. Maracana, Rio de Janeiro (Flamengo e Fluminense)

11. Turk Telekom, Istanbul (Galatasaray)

12. De Kuip, Rotterdam (Feyenoord)

13. San Paolo, Napoli

14. Vélodrome, Marsiglia

15. Geoffroy Guichard, Saint-Etienne

16. Internazionale, Il Cairo (Al Ahly)

17. Sukru Saracoglu, Istanbul (Fenerbahçe)

18. Mestalla, Valencia

19. Toumba, Salonicco (PAOK)

20. Mohammed V, Casablanca (Raja)

21. Campeón del Siglo, Montevideo (Peñarol)

22. St. James’ Park, Newcastle

23. Olimpico, Roma (Roma e Lazio)

24. Pedro Bidegain, Buenos Aires (San Lorenzo)

25. Józef Pisudski, Varsavia (Legia)

26. Da Luz, Lisbona (Benfica)

27. Stade 5 julliet 1962, Algeri (Mouloudia)

28. Stade Radés, Tunisi (Espérance)

29. Parco dei Principi, Parigi (Paris Saint-Germain)

30. Millentor, Amburgo (St. Pauli)