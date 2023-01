Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa pre-partita ha parlato anche dell’allenatore biancoceleste. Ecco le sue parole

Nella consueta Conferenza Stampa pre-partita Luciano Spalletti, che domani incontrerà in campo la Juve, ha parlato anche del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri

SU SARRI AL NAPOLI– «Un tecnico è passato da qui, poco tempo fa, Sarri che non ha vinto niente ma si parla solo del suo calcio e quindi ha un valore e a me piace quella roba lì che altra… c’è stato Benitez che ha vinti un paio di titoli, si parla bene anche di lui, ma non ha impressionato come Sarri quindi c’è da starci attenti. A volte si lascia un segno più col visibile che con ciò che porti a casa senza un lavoro fatto sul campo»