Spalletti: «Lo slittamento di Napoli-Salernitana? Ha caricato...»

Spalletti, il tecnico toscano commenta in conferenza stampa lo slittamento del derby campano con la Salernitana

In occasione della vigilia della partita contro la Salernitana, che si sarebbe dovuta giocare inizialmente oggi, Spalletti in conferenza parla della decisione dello slittamento

HA CARICATO GLI AVVERSARI – Noi non abbiamo affidato al prefetto o al fato il nostro campionato, ma alla nostra idea di calcio, per fare felici che ci attendono col fiato sospeso per ore per un aeroporto o per strada solo per veder passare un pullman azzurro.

Noi non abbiamo fatto niente come squadra, anzi, abbiamo dovuto modificare anche noi il lavoro settimanale e quindi dobbiamo accettare questo e per quello che vediamo e sentiamo hanno voluto dare sicurezza. Quanto successo ha motivato di più gli avversari, ma faremo quello che dovevamo fare oggi.

Non devo rispondere né a Sarri né ad Allegri, noi il nostro campionato ce lo siamo costruiti in maniera corretta. Noi pensiamo ai tifosi, alla soddisfazione di vedere giocare un gruppo di calciatori serio, che ce la mette tutta, sono stati importanti per noi in questo percorso per arrivare a questo finale di campionato così emozionante