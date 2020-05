Spadafora, arrivano i voucher: «Tuteliamo gli spettatori dello sport»

Spadafora, le parole del Ministro dello Sport in merito ai voucher che saranno messi a disposizione degli spettatori

Il Ministro dello Sport Spadafora ha presentato l’ultima novità promossa dal Ministero dello Sport: il Voucher Recupero per gli eventi sportivi.

«Abbiamo messo in pausa lo sport ma vogliamo tutelare gli spettatori. Per questo, abbiamo previsto un meccanismo di rimborso per gli eventi a cui non si è potuto assistere (o al quale non si assisterà) a causa del Coronavirus. I possessori di un biglietto che ne facciano richiesta avranno quindi diritto al voucher recupero, per qualsiasi evento sportivo».