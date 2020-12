Sorteggio Mondiali 2022: ecco le avversarie dell’Italia

Si sono tenuti a Zurigo i sorteggi per i gironi di qualificazione ai Mondiali 2022: ecco quali saranno le avversarie dell’Italia

A Zurigo sono stati sorteggiati i gruppi di qualificazioni per i Mondiali 2022, che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. La Nazionale di Roberto Mancini è stata inserita nel gruppo C e non è stata molto fortunata.

Tra le squadre di seconda fascia ha infatti pescato proprio una di quelle da evitare, ovvero quella Svizzera che peraltro è già nel girone degli azzurri all’Europeo. Meglio in terza fascia con l’Irlanda del Nord, decisamente meno quotata, così come la Bulgaria. Il gruppo viene chiuso dalla Lituania.

Di seguito tutti i gironi di qualificazione:

GRUPPO A – Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan

GRUPPO B – Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

GRUPPO C – ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

GRUPPO D – Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

GRUPPO E – Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

GRUPPO F – Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole FarOer, Moldova

GRUPPO G – Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

GRUPPO H – Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

GRUPPO I – Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

GRUPPO J – Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein