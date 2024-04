Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: Under 14 e 15 staccano il pass per le finali. Tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del weekend del Settore giovanile biancoceleste.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Si conclude un fine settimana con il segno più per le giovani aquile. Le squadre biancocelesti scese in campo tra sabato 6 e domenica 7 aprile hanno collezionato 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

I ragazzi di Tommaso Rocchi vincono a tavolino (0-3) la sfida contro l’Atletico Lodigiani, gli avversarsi non si presentano all’appuntamento. A due giornate dalla conclusione della Regular Season, la Lazio stacca matematicamente il pass come prima della classe per le finali del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

Trionfano i ragazzi di Giorgio Galluzzo e staccano il pass aritmetico per gli ottavi di finale del campionato nazionale Under 15. Le aquile classe 2009 espugnano il campo della Ternana 0-2 grazie alle reti di Dimaggio e Materazzi arrivate entrambe nella ripresa. La Lazio mantiene il quinto posto della classifica.

Solo un pari per l’Under 16 di Gianluca Procopio. L’Under 16 biancoceleste va avanti di due gol grazie a Zangari e Reita, negli ultimi minuti del match la Ternana acciuffa il pari per il risultato finale di 2-2. La Lazio rimane terza, accorcia le distanze la Fiorentina portandosi a -2. Nelle ultime due giornate della Regular Season, le aquile classe 2008 devono cercare di difendere il gradino più basso del podio.

I ragazzi di Marco Alboni non riescono nell’impresa. Al ‘Green Club’ è la capolista Fiorentina a vincere di misura, l’ottima prestazione dei capitolini non è sufficiente il risultato finale è di 0-1. L’Under 17 biancoceleste scivola al sesto posto della classifica. Nelle ultime tre sfide della Regular Season deve cercare di conquistare il bottino pieno per sperare ancora nella qualificazione alla fase finale.

Turno di riposo per l’Under 18 di Francesco Punzi. I risultati delle dirette concorrenti lasciano la Lazio in piena zona playoff, le aquile mantengono la sesta posizione della classifica.

Si conclude un altro weekend per le giovani aquile ed arrivano i primi verdetti positivi per alcune squadre biancocelesti.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 26^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 17 Nazionali -24^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA 0-1

Marcatori: 31’pt Evangelista (F)

LAZIO: Turrini, Ilas, Trifelli, Di Bartolomeo, Francioli, Battisti (38’st Curzi), Mocci (1’st Fazio), Nebuloso (21’st Canali), Fitto (1’st Urbano), Santagostino, Miconi (1’st Chiucchiuini).

A disp.: Mazzu (GK), Pernaselci, Scuto, Lauri.

All.: Alboni.

FIORENTINA: Dolfi, Batignani, Masoni (16’st Sturli), Bonanno, Biagioni, Turnone, Evangelista (42’st Di Pierdomenico), Ciacci, Maiorana (42’st Sardilli), Angiolini (42’st Arcadipane), Atzeni (28’st Sanogo).

A disp.: Magalotti (GK), Italiano, Ceccarini, Betti.

All.: Capparella.

NOTE: Espulsi a fine gara Chiucchiuini (L), Di Bartolomeo (L).

Under 16 Nazionali -24^ Giornata

TERNANA-LAZIO 2-2

Marcatori: 32’pt Zangari (L), 28’st Reita (L), 31’rig. Giacalone (T), 40’st+1’ Angher (T)

TERNANA: Culi, Rivelli (28’st Salvatore), Rota, Biancafarina, Onesti (19’st Di Curzio), Bottausci, Angher, Bruti, Di Gaetani (19’st Dezio), Giacalone, Coltorti (28’st Mancini).

A disp.: Delibra (GK), Brocci, Baruffa, Floridi, Caccavale.

All.: Savini.

LAZIO: Giacomone, Noto, Calvani, Di Claudio (25’st De Fraia), Macerata, Ciucci, Romanelli (33’st Papandrea), De Cortes (25’st Cerroni), Polinari (14’st De Angelis), Reita, Zangari (25’st Callarà).

A disp.: Croce (GK), Di Liberto, Panariello, Costantini.

All.:Procopio.

Under 15 Nazionali – 24^ Giornata

TERNANA-LAZIO 0-2

Marcatori:16’st Dimaggio (L), 40’st Materazzi (L)

TERNANA: Bonifazi, Palombi, Rosati S. (40’st Bellagamba), Cavalletti, Camozzi (35’st Inches), Angelucci, Donofrio (35’st Fazi), Iacovacci (2’st Rosati L.), Ponziani (20’st Pavese), Gladarelli, Rosi (20’st Morosi).

A disp.: Baldassari (GK), Pallucco,, Taglieri.

All.: Caccavale.

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Cappuccini (28’st D’Agostino), Miloiu, Berni Canani, Morucci (6’st Materazzi), Morelli (28’st Terracina), Clarizia (40’st Bellissima), Martellucci (40’st Furstenberg), Dimaggio (40’st Florio).

A disp.: Patarini (GK), Agrifoglio, Diori.

All.: Galluzzo

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza -24^ Giornata

ATLETICO LODIGIANI-LAZIO 0-3 (vittoria a tavolino)».