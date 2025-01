Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: le vittorie ottenute dalle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, ecco i risultati delle partite del fine settimana. I dettagli

Di seguito i risultati del weekend delle partite del Settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO- E’ giunto a conclusione l’ultimo fine settimana del mese di Gennaio, un weekend a ranghi ridotti per il Settore Giovanile biancoceleste. Nelle tre sfide in agenda, le giovani aquile hanno conquistato due vittorie, mentre c’è stata anche una sconfitta.

L’Under 18 guidata da Francesco Punzi interrompe la striscia dopo sette risultati utili consecutivi. Nella trasferta di Monza non è sufficiente la rete di Curzi, è la tripletta di Mout a favorire i padroni di casa. Le aquile classe 2008 perdono una posizione in classifica e si portano al sesto piazzamento.

L’Under 14 Pro espugna il campo dell’Ascoli 1-2 con le reti di Musah ed Alvaro. Le aquile classe 2011 di Matteo Grassi si prendono tre punti importanti e difendono il secondo posto della classifica del campionato nazionale Under 14 Pro.

Vincono anche i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio cala il tris sul campo del Civitavecchia, mettono la firma sul match Pierangeli, Galli e Basile. La Lazio approfitta del passo falso del Grifone e si prende il secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

L’Under 17 di Gianluca Procopio ha osservato il turno di riposo. La classifica rimane invariata, i biancocelesti continuano ad occupare il quinto posto. Sosta di campionato per Under 15 e Under 16.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 19^ Giornata

MONZA-LAZIO 3-1

Marcatori: 19’pt, 43’pt, 42’st Mout (M), 24’pt Curzi (L)

MONZA: Gozza (GK), Zanni, Colombo, Bellia, Cogliati, Mele, Monguzzi, Rossini (27’st Lazzari), Romanini (35’st Caprotti), Mout, Principe (41’st Bracesco)

A disp.: Capone (GK), Ilari, Villa

All.: Morini.

LAZIO: Giacomone (GK), Scuto, Ciucci, Francioli, Gatto (32’st Carbone), Calvani (15’st Mazzara), Canali (1’st Santagostino), Iorio (1’st Fazio), Montano (15’st Miconi), Milillo (15’st Di Bartolomeo), Curzi (45’st+3’ Cangemi).

A disp.: Turrini (GK), Boccardelli.

All.: Punzi

NOTE: 38’st espulso Scuto (L)

Under 17 Nazionali – 16^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro – 10^ Giornata

ASCOLI-LAZIO 1-2

Marcatori: 1’pt Musah (L), 35’pt rig. Mantova (A), 36’st Alvaro (L)

ASCOLI: Grassi (GK), Ciarrocchi (1’st Viviani), Pretto, Lunsadisa, Neri, Prifti, Campanelli, Travaglini (22’st Bernardini), Coderoni (31’st Marozzi), Ghezzi, Mantova (24’st Diouf).

A disp.: Polini (GK), De Bernardis, Marcolonni, Murratore

All.: Bonfiglio.

LAZIO: Sanna (GK), Tirotta, Boveri (10’st Becchetti), Kerxhaliu (24’st Coppola), Manzi, Casali, Musah, Interlandi (16’st Fusco), Alvaro (36’st Pastano), Pellegrino (36’st Fokou), Girotti (10’st Pastano).

A disp.: Corbelli (GK), Agrò, Afonso Delgado

All.: Grassi

Under 14 Regionali Eccellenza – 15^ Giornata

CIVITAVECCHIA-LAZIO 0-3

Marcatori: 17’pt Pierangeli (L), 34’pt Galli (L), 29’st Basile (L)

CIVITAVECCHIA: Pernigi (GK), Dili, Tedesco (17’st Mecozzi), Murru, Olivieri (8’st Pompei), Valiserra, D’Ambrosi, Bernabei (4’st Trisi), Borrelli (25’st Bartoli), Carmignani (21’st Pasqualini), Esposito.

A disp.: Scisciani (GK)

All.: Galardo

LAZIO: Frattallone (GK), De Renzi, Polidori, Fiorentini (25’st Boveri), De Paolis, Fania (9’st Basile), Isidori (13’st Pacilli), Pierangeli (21’st Rocchi), Coppola (30’st Chiaro), Frezza (6’st De Angelis), Galli (24’st Roncoloni)

A disp.: Vastante (GK).

All.: Gualdaroni