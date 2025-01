Settore giovanile, i risultati del weekend: arrivano tre vittorie. Tutti i dettagli

Settore giovanile, tutti i risultati del fine settimana. Ecco i successi delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio con i risultati delle partite del weekend del settore giovanile.

COMUNICATO- Nel fine settimana che si è appena concluso, tra sabato 18 e domenica 19 Gennaio, le giovani aquile volano a metà e conquistano tre vittorie, un pareggio, mentre sono due le sconfitte.

L’Under 18 di Francesco Punzi inanella il settimo risultato utile consecutivo aggiudicandosi lo scontro diretto con il Parma con il risultato netto di 4-0. Mettono la firma sul match Canali, Montano, Fazio e Trifelli. La Lazio inizia il girone di ritorno in positivo difendendo il quinto posto della classifica.

Lo scontro diretto tra Palermo e Lazio termina in parità. L’Under 17 biancoceleste fa la prestazione, ma non riesce a portare a casa i tre punti, complice anche i gol annullati. Al triplice fischio la sfida termina 2-2, mettono la firma sul match Zangari e Margheri. Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio non riescono ad allungare il passo su una diretta concorrente per la zona playoff.

Inarrestabile l’Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio espugna il campo della Salernitana 0-3 con le reti di Martelucci, Palancica e Clarizia. Le aquile classe 2009 inanellano il decimo risultato utile consecutivo (8 vittorie e 2 pareggi) e si consolidano al terzo posto della classifica.

Si ferma l’Under 15 di Tommaso Rocchi (assente per squalifica, al suo posto Alessandro Iannuzzi), la Lazio perde 3-2 nella trasferta di Salerno. E’ la squadra granata a prendersi lo scontro diretto, ai biancocelesti non bastano le reti di Mistretta e Schettini Ambrosio. La Lazio scivola in quinta posizione, lasciando il quarto posto proprio alla Salernitana avanti di un punto.

Le aquile classe 2011 di Matteo Grassi perdono la stracittadina. Il derby con la Roma si tinge di giallorosso. La sfida del ‘Green Club’ si conclude 1-3, ai biancocelesti non basta la rete di Kerxhaliu e la prestazione, sono gli avversari ad avere la meglio. Dopo sei vittorie consecutive, arriva lo stop dei biancocelesti, la Lazio rimane al secondo posto del campionato nazionale Under 14 Pro.

I ragazzi di Valerio Gualdaroni iniziano in positivo il girone di ritorno del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio vince in goleada la sfida casalinga contro l’Academy Ladispoli con un nettissimo 9-0. Entrano nel tabellino dei marcatori Coppola, De Paolis, Polidori e Basile con un gol a testa, è doppietta per Galli, mentre Isidori sigla la sua tripletta personale. La Lazio rimane sul gradino più basso del podio.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 18^ Giornata

LAZIO-PARMA 4-0

Marcatori: 10’pt Canali (L), 2’st Montano (L), 37’st Fazio (L), 45’st+3’ Trifelli (L)

LAZIO: Giacomone, Scuto (37’st Cangemi), Pernaselci, Francioli, Battisti (25’st Torbidoni), Trabalza (10’pt Trifelli), Canali (37’st Santagostino), Iorio (1’st Gatto), Montano, Milillo (37’st Boccardelli), Curzi (25’st Fazio)

A disp.: Turrini (GK), Carbone.

All.: Punzi

PARMA: Cosentini, Montenet (25’st Leone), Marchesi, De Oliveira, Pajsar, Baciocchi, Chmezie (38’st Iuliani), D’Amico, Papadmitriou (25’st Venturi), Balduzzi (38’st Semeraro), Monsas (25’st Alinovi).

A disp.: Taina (GK), Fiorasi, Cappellari.

All.: Lupoli

Under 17 Nazionali – 15^ Giornata

PALERMO-LAZIO 2-2

Marcatori: 23’pt Zangari (L), 36’pt Terranova (P), 8’st Nicolosi (P), 29’st Macerata (L)

PALERMO: Florulli, Squillacioti (45’st+3’Massei), Puccio, Falco, Federico, Di Nallo (1’st Vella), Di Gregorio (42’st Motisi), Ribaudo (29’st Profeta), Lugaro, Terranova, Nicolosi (42’st Ciani)

A disp.: Pizzuto (GK), Caruso

All.: Galesano

LAZIO: Russi (5’pt Petrella GK), Buonafede (21’st Castelli), Macerata, De Fraia, Margheri, Ciucci, De Cortes (34’st De Angelis), Di Claudio (21’st Noto), Polinari (34’st Lombardi), Callarà, Zangari (34’st Calvani).

A disp.: Di Marzio, Cerroni, Romanelli

All.: Procopio

NOTE: 45’st+2’ espulso Ciani (P)

Under 16 Nazionali – 15^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO 0-3

Marcatori: 7’st Martellucci (L), 10’st Palancica (L), 26’st Clarizia (L)

SALERNITANA: Marino, Giudice, Galiano (13’st Fabozzi), Massa (13’st Valentino), Grande (24’st Carpentieri), De Vico, De Angelis, Paolillo, Lauria (39’st Corvino), Tufo (24’st Petrizzo), Sepe (13’st Robertazzi).

A disp.: Esposito (GK), Bellinvia, Mazzaiuolo

All.: Bovo

LAZIO: Patarini, Iovane (35’st Morucci), Ferrante, Palancica, Berni Canani, Agrifoglio, Materazzi (16’st Dimaggio), Lulaj (35’st Terracina), Clarizia (27’st Alessandrini), Martellucci (27’st Aprea), Cappuccini(1’st Bagliesi).

A disp.: Ronci (GK), Parente.

All.: Rughetti.

Under 15 Nazionali – 15^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO 3-2

Marcatori: 3’pt Aragione (S), 33’pt Mistretta (L), 22’st, 29’st Dialoia (S) 37’st rig. Schettini Ambrosio (L)

SALERNITANA: Milone, Nascente, Aragione, Di Dato, Ferraro, Canterino, Caputo (27’st Montoro), Caprio, Carangio (5’st Dialoia), Russano, Oliva (40’st Vollaro).

A disp.: Romano (GK), Casillo, Passamano, Cardinale, Maffongelli, Chiappetta.

All.: Landi.

LAZIO: Orlando, Tocci (30’st Lombardo), Reuben, Ricci Gab. (37’st Germani), Napolitano, Ricci Gian., Massarut, Mistretta (37’st Ionta), Schettini Ambrosio, De Vincenzo (30’st Vagni), Petronzi (21’st Sulaj).

A disp.: Salahoru (GK), Berini, Tolomeo, Konrad

All.: Iannuzzi

Under 14 Pro – 9^ Giornata

LAZIO-ROMA 1-3

Marcatori: 9’pt Proietti Panatta (R), 17’pt Pica (R), 28’pt Kerxhaliu (L), 23’st Cavalieri (R)

LAZIO: Corbelli, Tirotta (31’st Di Palma), Boveri, Kerxhaliu, Manzi, Casali (31’st Coppola), Musah, Interlandi (15’st Pastano), Alvaro (22’st Agrò), Pellegrino (31’st Galli), Fusco (1’st Girotti).

A disp.: Sanna (GK), Becchetti, Fokou

All.: Grassi

ROMA: Mastrofini (8’pt Mocci GK), Desideri, Chieffallo, Marabella, Russo, Bilancioni, Reguig (6’st Wanjohi), Pica, Proietti Panatta (31’st Auragemma), Cavalieri (32’st Luka), Fabietti (9’st De Vivo).

A disp.: Mastrogiovanni, Di Tommaso, Broglio, Camara.

All.: D’Andrea

Under 14 Regionali Eccellenza – 14^ Giornata

LAZIO-ACADEMY LADISPOLI 9-0

Marcatori: 7’pt Coppola (L), 17’pt De Paolis (L), 18’pt, 31’pt, 8’st Isidori (L), 28’pt, 7’st Galli (L), 18’st Polidori (L), 24’st Basile (L)

LAZIO: Frattallone, Polidori (20’st Girotti), De Renzi (15’st Chiaro), Fiorentini, De Paolis, Fania (20’st Becchetti), Isidori, Pierangeli (7’st Roncoloni), Coppola (10’st Rocchi), Frezza (15’st Basile), Galli (7’st Pacilli)

A disp.: Genetiempo (GK)

All.: Gualdaroni

ACADEMY LADISPOLI: Cerroni, Agnelli, Caprasecca (9’st Delisi), Addei, Cranta, Gostoli (1’st Rotondo), Ulanwicz (33’st Formisano), Zurlo (28’st Riello), Lauri (33’st Clementi), Napoli (21’st Marini), Monaldi (1’st Orsini)

A disp.: Marra (GK), Placidi