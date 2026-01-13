 Settore Giovanile Lazio, i risultati del weekend del 11/01
Settore Giovanile Lazio, i risultati del weekend: i biancocelesti portano a casa 3 vittorie. Le ultime sulle Under

Settore Giovanile Lazio, i risultati del primo weekend del 2026: vittorie per Fazi, Lombardi e Ledesma. La situazione in classifica di Under 15, 16 e 17 biancocelesti. Gli aggiornamenti

Il primo weekend del 2026 si tinge di biancoceleste per quanto riguarda le Under de lSettore Giovanile Lazio. Ecco di seguito i risultati della prima giornata del girone di ritorno per Under 15, 16 e 17 con gli aggiornamenti sulla situazione di classifica delle rispettive squadre. Sonoro 4-1 per la Lazio Under 15 che fra le mura amiche ha battuto il Catanzaro e si conferma al primo posto nel girone con 31 punti. La squadra di mister Fazi condivide la pole con i rivali della Roma.

Una vittoria anche per l’Under 16 di Lombardi, 2-0 rifilato sempre al Catanzaro e quarta posizione in classifica a quota 27 punti. Tre lunghezze separano dalla Roma. Infine 3 punti anche per l’Under 17 allenato da Ledesma, capace di spuntarla di misura sul campo del Bari: una vittoria importante per restare al passo sulla zona playoff, salda la quinta posizione nel girone a parimerito col Palermo, 24 punti in 13 giornate.

