News
Settore Giovanile Lazio, i risultati del weekend: i biancocelesti portano a casa 3 vittorie. Le ultime sulle Under
Settore Giovanile Lazio, i risultati del primo weekend del 2026: vittorie per Fazi, Lombardi e Ledesma. La situazione in classifica di Under 15, 16 e 17 biancocelesti. Gli aggiornamenti
Il primo weekend del 2026 si tinge di biancoceleste per quanto riguarda le Under de lSettore Giovanile Lazio. Ecco di seguito i risultati della prima giornata del girone di ritorno per Under 15, 16 e 17 con gli aggiornamenti sulla situazione di classifica delle rispettive squadre. Sonoro 4-1 per la Lazio Under 15 che fra le mura amiche ha battuto il Catanzaro e si conferma al primo posto nel girone con 31 punti. La squadra di mister Fazi condivide la pole con i rivali della Roma.
Una vittoria anche per l’Under 16 di Lombardi, 2-0 rifilato sempre al Catanzaro e quarta posizione in classifica a quota 27 punti. Tre lunghezze separano dalla Roma. Infine 3 punti anche per l’Under 17 allenato da Ledesma, capace di spuntarla di misura sul campo del Bari: una vittoria importante per restare al passo sulla zona playoff, salda la quinta posizione nel girone a parimerito col Palermo, 24 punti in 13 giornate.
News
Probabili formazioni Lazio Como, e snodo europeo: le possibili scelte di Sarri e Fabregas
Probabili formazioni Lazio Como, match chiave della 21ª giornata di Serie A: dopo il successo di Verona, i biancocelesti cercano...
Calciomercato Lazio, Nuno Tavares al centro dell’asse con il Besiktas: parole che pesano
Calciomercato Lazio, resta aperta la trattativa per Nuno Tavares: l’inserimento del Besiktas complica l’uscita del terzino portoghese Il calciomercato Lazio...
Settore Giovanile Lazio, i risultati del weekend: i biancocelesti portano a casa 3 vittorie. Le ultime sulle Under
Settore Giovanile Lazio, i risultati del primo weekend del 2026: vittorie per Fazi, Lombardi e Ledesma. La situazione in classifica...