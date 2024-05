Settore giovanile Lazio: i risultati della domenica per le squadre dei giovani biancocelesti. Il report

Ecco il report completo delle partite di questa domenica per alcune squadre del settore giovanile della Lazio:

L`Under 18 di Francesco Punzi termina la Regular Season con una sconfitta, le aquile classe 2006 non riesco a portare a casa la partita di Lecce sono i padroni di casa a vincere 5-3. Per i biancocelesti entrano nel tabellino dei marcatori Cuzzarella, Battisti e Curzi questi ultimi due entrambi classe 2007. Una sconfitta indolore per i ragazzi di mister Punzi già classificati matematicamente come quarti della classe. La Lazio accede ai play off ed il prossimo appuntamento sarà contro il Genoa, quinto classificato del campionato.

Termina il campionato nazionale Under 14 Pro e la Lazio sale sul gradino più basso del podio. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi si trovano dietro i campioni dell`Inter e dell`Hellas Verona. I biancocelesti guidati da Tommaso Rocchi accedono alle Final four dopo essersi classificati primi nel girone della Regular Season e i primi nella Fase Interregionale superando avversari come Roma e Napoli.

Nella semifinale andata in scena al C.P.O. di Formia, allo Stadio `Nicola Perrone`, la Lazio perde 2 a 0 contro l`Hellas Verona. Una sfida combattuta soprattutto nel primo tempo, nonostante le condizioni metereologiche avverse, ma le giovani aquile non sono riuscite a surclassare la superiorità fisica degli avversari.

Nella finale per il terzo e quarto posto la Lazio si impone sul Genoa di mister Criscito imponendosi con un netto 4 a 0. Una partita mai davvero messa in discussione la Lazio, sblocca il risultato sul finale del primo tempo grazie al rigore concretizzato da Salvati. Nei primi minuti della ripresa, il solito Schettini Ambrosio sigla il raddoppio il 2 a 0. Il tris arriva grazie ad un autogol degli rossoblù, ha aperto e chiude le marcature ancora Salvati trovando la sua doppietta personale. Al triplice fischio è festa Lazio, le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi si prendono il gradino più basso del podio e salutano con la medaglia di bronzo al collo. La Lazio conclude un ottimo percorso stagionale entrando, per la prima volta in assoluto, nelle tre squadre più forti d`Italia della categoria Under 14 Pro.