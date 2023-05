Settore giovanile femminile, sconfitta per l’Under 15 a Napoli. Due risultati negativi per le giovani aquile della Lazio Women

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del Settore giovanile femminile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Due risultati negativi per le giovani aquile della Lazio Women. Sconfitta indolore per l`Under 17, mentre l’Under 15 perde lo scontro diretto contro il Napoli. Termina la stagione per le ragazze della Lazio Women Under 17 guidate da Mirko Grilli. Le aquilotte classe 2006 perdono l`ultima sfida della Fase Interregionale contro la Roma Calcio Femminile. La rete di Velletrani arrivata al 25` del primo tempo serve a poco per le biancocelesti, il risultato finale è di 2 a 1. La squadra di mister Grilli conclude la stagione in questa fase del campionato, non riuscendo a staccare il pass per i playoff scudetto. Alla terzultima giornata della Fase Interregionale, arriva una sconfitta amara per l`Under 15 biancoceleste di Tiziano Mattioli. La sfida casalinga contro le pari età del Napoli Women termina 1-3. Le biancocelesti classe 2008 recuperano lo svantaggio grazie al gol di Sanducci, ma le campane ritrovano il doppio vantaggio per la vittoria finale. La Lazio perde il big match contro le seconde della classe vedendo sfumare l`opportunità di accedere ai playoff del campionato femminile Under 15 a due giornate dal termine del campionato»