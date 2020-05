Serie A, novità per i contratti in scadenza al 30 giugno

I contratti in scadenza al 30 giugno 2020 potrebbero essere prorogati di due mesi: la nuova data sarebbe il 31 agosto 2020

Con molta probabilità, Coronavirus permettendo, la Serie A dovrebbe riaprire i battenti in estate. In questo caso però sorgerebbe un problema: come fare con i contratti in scadenza al 30 giugno?

Per permettere a tutti i giocatori di concludere la stagione regolarmente con l’attuale squadra, si sarebbe pensato di prolungare i contratti. La Repubblica sostiene che il nuovo termine sarà fissato per il 31 agosto, rispettando così i termini imposti dalla FIFA.