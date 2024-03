Serie A, anche Cairo contro l’arbitraggio: «Marchetti? Peggio di Di Bello» Le parole dure del presidente del Torino

Dopo Di Bello in Lazio Milan, ennesima polemica arbitrale in Serie A, con protagonista l’arbitro Marchetti, che durante la direzione di Torino Fiorentina, ha espulso il centrocampista granata Ricci ed annullato un gol ai granata, facendo scattare la rabbia della società.

Ai microfoni di Dazn, il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha parlato cosi dell’arbitraggio:

«Errori arbitrali? Non è il primo… Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ma non voglio parlare ancora di arbitri. Ci hanno tolto un mare di punti»