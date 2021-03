La Serie A negli Stati Uniti nel prossimo triennio: Cbs la spunta

Cbs trasmetterà la Serie A negli Stati Uniti per i prossimi tre anni: approvata dalla Lega Calcio l’offerta del network televisivo di New York

Cbs trasmetterà la Serie A negli Stati Uniti per i prossimi tre anni. È stata approvata dalla Lega Calcio l’offerta del network televisivo di New York, pari a 55 milioni di euro. Come riportato da Milano Finanza, è stata battuta la concorrenza di Disney-Espn.

Continuano a far discutere, invece, i diritti tv in Italia del campionato: la guerra tra Sky e Dazn prosegue.