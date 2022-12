Serie A, stallo sul rinvio delle tasse. E Lotito…

Si avvicina per i club di Serie A la scadenza del 22 dicembre per il pagamento delle tasse: Lotito insiste per il rinvio

Si avvicina a grandi passi la data del 22 dicembre, ultimo giorno utile per i club di Serie A per saldare la cartella esattoriale da 500 milioni di euro che pende col fisco e relativa ai versamenti sospesi nel 2022 con la scusa del Covid.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, da tempo i club sono in pressing per ottenere un ulteriore proroga, una rateizzazione sui prossimi 5 anni senza sanzioni, magari con un piccolo acconto iniziale. Lotito, in qualità di Senatore e patron della Lazio, sta cercando di battersi fino all’ultimo per ottenere la tanto agognata proroga: lunedì ha monopolizzato la Commissione Bilancio di Palazzo Madama, interrogando il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, incalzando il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini. La partita, col no deciso del governo, sembra chiusa. Con Lotito però mai dire mai.