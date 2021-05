Serie A, il Napoli non sbaglia contro lo Spezia nel segno di Osimhen

Il Napoli balza al secondo posto in classifica in attesa di Juventus, Milan e Atalanta, dopo aver battuto lo Spezia

Il Napoli si dimostra essere una delle squadre più in forma del momento e regola agevolmente la pratica Spezia, balzando al secondo posto in classifica. I punti dei partenopei sono 70, in attesa dei match di Juventus, Milan e Atalanta (bianconeri e rossoneri si affronteranno domani sera nel big match).

La squadra di Gattuso viene trascinata nel primo tempo dai gol di Zielinski e dalla doppietta di Osimhen, uomo in più di questo finale di stagione. I liguri provano a rimettersi in carreggiata nella seconda frazione con Piccoli, ma nel finale è Lozano a chiudere i giochi.