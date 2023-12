Serie A, il giocatore più dominante nel recupero è della Lazio: ecco di chi si tratta. Il dato

Il gol in rovesciata di Pavoletti, che ha deciso al 99′ la partita tra Cagliari e Sassuolo, ha concentrato l’attenzione di molti statistici su quegli attaccanti che negli ultimi anni si rivelati veri e propri specialisti nei minuti di recupero.

Una caratteristica che nella Lazio è stata per anni individuata in Caicedo, ma stando ai dati non è stato il migliore dei biancocelesti. Come rivelato da Transfermarkt, infatti, il giocatore più dominante dal 90′ in poi nel campionato di Serie A è Ciro Immobile. Il capitano capitolino vanta ben 12 reti nel recupero nelle ultime 6 stagioni e mezzo. A seguire sul podio ci sono i romanisti El Shaarawy e Dybala. Per trovare un altro giocatore che ha vestito la maglia della Lazio bisogna scendere in quarta posizione dove spunta Sergej Milinkovic-Savic, accompagnato dallo stesso Felipe Caicedo. Scendendo ancora, Luis Alberto al quinto posto chiude una classifica dominata dai biancocelesti.