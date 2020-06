Scudetto, Zoff: «La Lazio se la giocherà, difficile fare previsioni»

Dino Zoff, storico portiere del calcio italiano, ma anche allenatore della Lazio, ha detto la sua sulla lotta Scudetto

Raggiunto in esclusiva dai microfoni di CalcioNews24, Dino Zoff ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, senza perdere di vista l’importanza della ripresa e il testa a testa tra Lazio e Juventus. Ecco le parole dell’ex allenatore biancoceleste:



«La Lazio è ad un punto e giustamente se la vuol giocare, quindi si vedrà chi riesce a presentarsi nel migliore dei modi dopo un periodo diciamo così, di chiusura. Uno stop anche emotivo? Non lo so, si vedrà, inutile fare previsioni perché è difficile anche se la Juve gode comunque dei favori del pronostico per la rosa di grande qualità».