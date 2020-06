Zaccheroni: «Lazio con meno qualità della Juve, ma che compattezza!»

La Lazio è pronta a scalzare la Juventus dalla vetta della classifica della Serie A: ecco le parole di Alberto Zaccheroni

La Lazio scalda i motori in vista della ripresa e punta la vetta della classifica, pronta a dar battaglia alla Juve. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Alberto Zaccheroni ha detto la sua:

«La Lazio ha meno qualità però…ha visto che ha avuto meno infortuni? La Lazio ha l’occasione della vita: la società sta lavorando molto bene. I giocatori non sono certi nei prossimi anni di ritrovarsi in futuro a due punti dalla prima in classifica. All’interno c’è una compattezza straordinaria. Poi vediamo questo stop come inciderà…Non ci sono precedenti».