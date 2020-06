Scudetto, per i dati Opta Juventus favorita, Lazio seconda

Scudetto, in base a una simulazione che prende in considerazione più di 10.000 casi la Juventus rimane favorita

Dodici partite decideranno il futuro di questo campionato, e anche chi la spunterà nel finale tra Lazio e Juventus. La squadra di Sarri si trova ad un solo punto da quella di Inzaghi con il vantaggio dello scontro diretto in casa, anche se senza pubblico.

Opta però ha fatto una proiezione di come potrebbe concludersi il campionato esaminando vari fattori: le qualità offensive e difensive delle due squadre, il rendimenti fino a prima dello stop, il calendario di entrambe le squadre. Una simulazione che vede in percentuale ancora la Juventus favorita per la vittoria del titolo con una percentuale del 72% rispetto alla Lazio (19.8%) e all’Inter (8.2%). Sempre nella proiezione, riportata da il Corriere dello Sport, al termine della stagione i bianconeri chiuderebbero a 87 punti, mentre i biancocelesti a 82. Le statistiche però lasceranno il tempo che trovano quando si scenderà in campo, tanti sono infatti i fattori imponderabili e la stagione portata avanti fin qui dalla squadra di Inzaghi può riservare ancora molte sorprese.