Sconcerti sulla Lazio: «Ha i giocatori migliori, ma sono sempre quelli»

Mario Sconcerti, dopo la sfida di ieri tra Inter e Lazio, ha analizzato la corsa Scudetto sulle colonne del Corriere della Sera

Si è conclusa 3-1 per i nerazzuri la super sfida di San Siro tra Inter e Lazio, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Il match aveva una grande valenza anche in ottica Scudetto: con questa vittoria, infatti, la squadra di Antonio Conte supera il Milan in testa alla classifica, mentre la compagine guidata da Simone Inzaghi scivola a -10 dalla vetta.

Proprio della lotta per il titolo ha voluto parlare il noto giornalista Mario Sconcerti. Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, ha affermato: «Inter e Milan sono le due squadre più complete. Non la Juventus a cui manca anche un solo riferimento forte, meno calligrafico, nella guida. Non la Roma che gioca spesso meglio di tutti, ma non è mai conclusa. E nemmeno la Lazio che ha perso troppe volte dall’inizio. Da tempo ha i giocatori migliori, ma pochi e sempre quelli».