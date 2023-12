Sarri: «Problema gol? I nostri attaccanti hanno sempre segnato non c’è da insistere»

Sarri, il comandante in conferenza stampa replica alla domanda relativa alla difficoltà realizzativa della squadra in zona gol

Uno dei problemi che agita la Lazio è la situazione gol degli attaccanti, ma Sarri non fa drammi e in conferenza stampa replica cosi a riguardo

PROBLEMA GOL – Gli uomini si stanno utilizzando tutti. Felipe è quello che ha avuto più difficoltà in stagione, oggi mi è sembrato più vivo. Fisicamente ha i soliti dati degli anni scorsi, mi sembra il problema di uno che si spegne più frequentemente del solito. Siamo in un momento in cui facciamo fatica a trasformare in gol tutta la supremazia che riusciamo ad avere. Non c’è che da insistere, questi giocatori hanno sempre fatto gol e piano piano questi numeri devono tornare fuori