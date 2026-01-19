Hanno Detto
Sarri nel pre partita: «Siamo ancora in emergenza, Ratkov è un ragazzo disponibile. Le parole su di me…»
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro il Como di Cesc Fabregas
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Como. Le sue parole rilasciato per DAZN:
«Ratkov è un ragazzo disponibile che deve inserirsi, vediamo a che punto siamo. In panchina abbiamo un primavera per il centrocampo e Dele Bashiru che è rientrato da poco, siamo in emergenza. Parole su di me? L’ho vissuto bene, non c’è niente di nuvo sotto il cielo laziale, basta sentire le interviste di un anno fa da Auronzo di Cadore».
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, avanti tutta per chiudere subito Giovane: Napoli e Juve sul talento del Verona
News
Lazio Como LIVE 0-2: terza ammonizione della gara
Lazio Como: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/26....
Formazioni ufficiali Lazio Como: le scelte degli allenatori Sarri e Fabregas
Formazioni ufficiali Lazio Como: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 21esima giornata del campionato di...
Mandas verso il Bournemouth: il portiere della Lazio pronto a fare il salto in Premier League
Mandas promesso sposo al Bournemouth. Previsto un prestito con clausola di riscatto: cessione imminente del greco verso l’Inghilterra? Christos Mandas,...