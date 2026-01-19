Sarri nel pre partita: «Siamo ancora in emergenza, Ratkov è un ragazzo disponibile. Le parole su di me…»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 21a giornata contro il Como di Cesc Fabregas

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 21a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Como. Le sue parole rilasciato per DAZN:

«Ratkov è un ragazzo disponibile che deve inserirsi, vediamo a che punto siamo. In panchina abbiamo un primavera per il centrocampo e Dele Bashiru che è rientrato da poco, siamo in emergenza. Parole su di me? L’ho vissuto bene, non c’è niente di nuvo sotto il cielo laziale, basta sentire le interviste di un anno fa da Auronzo di Cadore».

