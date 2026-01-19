Calciomercato Lazio, avanti tutta per chiudere subito Giovane: Napoli e Juve sul talento del Verona

Calciomercato Lazio e non solo: Giovane nel mirino di più big, Hellas Verona fissa il prezzo e apre al prestito con obbligo!

Il calciomercato Lazio si intreccia con quello di Napoli e Juventus attorno a uno dei profili più interessanti del panorama emergente di Serie A. Al centro delle attenzioni c’è Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona, finito nel mirino di diversi club di vertice.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, non è solo la Lazio a monitorare con attenzione la situazione del giovane attaccante. Anche il Napoli ha mostrato interesse concreto per il giocatore, valutandolo come possibile investimento in ottica presente e futura. Sullo sfondo resta inoltre la Juventus, che avrebbe chiesto informazioni esplorative, considerando Giovane come possibile alternativa offensiva e anche come riserva di Kenan Yildiz, esterno d’attacco turco classe 2005.

Il Verona, dal canto suo, non ha intenzione di svendere uno dei suoi elementi più promettenti. La valutazione fatta dal club scaligero oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra importante, che riflette il potenziale del giocatore e la crescita mostrata nell’ultima stagione. Tuttavia, l’Hellas avrebbe aperto a una formula più flessibile: prestito con obbligo di riscatto, a patto che vengano inserite condizioni considerate sicure e facilmente raggiungibili.

Dal punto di vista tecnico, Giovane Santana è un attaccante rapido, dotato di buona tecnica individuale e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Può agire sia come esterno che come seconda punta, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per squadre che prediligono un calcio dinamico e offensivo. Non a caso, il suo profilo è ritenuto compatibile con le esigenze di Sarri alla Lazio, ma anche con quelle di Conte a Napoli e con la linea giovane portata avanti dalla Juventus.

La concorrenza, dunque, è destinata a salire. Il Calciomercato Lazio dovrà fare i conti con rivali di peso, in una corsa che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla formula finale dell’operazione e dalla volontà del Verona di monetizzare subito o puntare su una cessione strutturata.

