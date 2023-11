Sarri nello spogliatoio della Lazio mette in guardia tutti: «Sarà l’inferno». Il tecnico è stato chiaro con la squadra in vista della gara con la Salernitana

In vista della gara di domani della Lazio contro la Salernitana, Maurizio Sarri ieri a Formello ha messo in guardia la sua squadra: «Ci aspetta la partita più difficile di questo campionato, può decidere la nostra stagione e la Champions. All’Arechi aspettatevi l’inferno». Come riportato da Il Messaggero.

La sfida che attende la squadra capitolina non si preannuncia facile, ma i giocatori daranno il massimo per portare a casa tre punti importantissimi.