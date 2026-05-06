Sarri lo porta al Napoli: è il suo pupillo

Quello tra il Napoli e Sarri è un matrimonio che potrebbe vivere un nuovo capitolo. Il tecnico biancoceleste ha già le idee chiare: si porta dietro il pupillo.

Il calendario sportivo italiano si prepara a regalare un doppio incrocio infuocato e denso di significati tra la Lazio e l’Inter. Sabato prossimo le due blasonate formazioni si daranno dura battaglia in campionato sul rettangolo verde.

Questa imminente e delicata sfida fungerà da vero e proprio antipasto agonistico in vista del palcoscenico più importante. L’attenzione dell’ambiente capitolino è infatti inevitabilmente e unicamente rivolta al grande traguardo stagionale, con l’attesissima finale di Coppa Italia, programmata per il 13 maggio sempre contro la corazzata nerazzurra.

Questo epilogo rappresenta l’ancora di salvezza assoluta per un’annata sportiva decisamente avara di gioie per i tifosi. Sollevare il prestigioso trofeo potrebbe però non bastare per ricucire i pesanti strappi accumulati nei mesi scorsi.

Il destino di Maurizio Sarri sulla panchina romana appare fortemente in bilico, a prescindere da una clamorosa vittoria finale. Il clima di profonda e radicata tensione che si respira tra l’allenatore e Claudio Lotito ha innescato scenari inaspettati.

Questa evidente e persistente frattura gestionale ha inevitabilmente attirato l’attenzione di numerose società. Molti club sono infatti pronti ad affondare la lama nel momento di maggiore debolezza per assicurarsi lo stratega e tra le pretendenti più agguerrite sul mercato spicca con estrema prepotenza e decisione il Napoli.

La dirigenza partenopea osserva l’evolversi della crisi dirigenziale romana per provare a chiudere un ingaggio di altissimo livello.

L’addio di Sarri può smontare la Lazio: Rovella è il primo obiettivo del nuovo Napoli

Un eventuale e clamoroso ritorno di Maurizio Sarri sulla calda panchina del Napoli innescherebbe un immediato effetto domino. Le dinamiche del calciomercato estivo verrebbero inevitabilmente stravolte dalle direttive e dalle precise indicazioni del mister.

L’allenatore ha le idee estremamente chiare per la complessa ricostruzione tecnica della mediana azzurra. Sarebbe infatti già pronto a formulare una primissima richiesta formale al patron Aurelio De Laurentiis.

Il profilo tecnico inserito in cima alla lista dei desideri è senza alcun dubbio quello di Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste sta faticosamente cercando di mettersi alle spalle una stagione agonistica profondamente tormentata.

L’addio di Sarri può smontare la Lazio: Rovella è il primo obiettivo del nuovo Napoli – lazionews24.com (foto: profilo IG Rovella)

L’atleta ha trascorso quasi l’intera annata bloccato in infermeria a causa di lunghi e fastidiosi problemi fisici. L’ex Juve è riuscito a riassaporare il terreno di gioco solamente nella recente sfida contro la Cremonese.

Strappare il giovane regista alla capitale si preannuncia tuttavia come un’operazione finanziaria decisamente spigolosa e complessa. L’attuale contratto che lega l’atleta alla società è infatti protetto da una pesante clausola rescissoria da 50 milioni.

La dirigenza campana cercherà di scardinare queste resistenze facendo leva su specifici fattori di natura puramente economica. L’obiettivo primario dei partenopei sarà quello di forzare strategicamente l’impellente bisogno di liquidità delle casse laziali.

Nonostante questo asfissiante pressing, la barriera alzata dal management calcistico romano appare solida e strutturata. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani difficilmente scenderanno a facili e rapidi compromessi.