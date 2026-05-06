Noslin, da incompleto a protagonista: il cambiamento che rappresenta la Lazio di Sarri

Noslin dopo una stagione di alti e bassi arriva il momento del riscatto, le ultime sul centravanti trascinatore dei biancocelesti in queto periodo

Quando Maurizio Sarri ha preso in mano la Lazio, uno dei giocatori più difficili da gestire sembrava proprio Noslin. A ottobre, il Comandante non nascondeva le sue difficoltà nell’inquadrarlo: «È un giocatore difficile per un allenatore, è complicato collocarlo. Ha la gamba da esterno ma non lo è, potrebbe essere un trequartista ma non ha quella qualità, può essere un centravanti ma non lo è in realtà. È un giocatore che in certe situazioni può darci una mano, che ha numeri e qualità».

A Cremona, dopo aver visto un cambiamento tangibile nel suo atteggiamento e nelle sue prestazioni, Sarri ha rivisitato completamente il suo giudizio: «Noslin? Forse ho sbagliato io. Ho fatto fatica a inquadrarlo, può fare diversi ruoli ma non si è mai specializzato. Penso che sia un ragazzo che a seconda dei momenti della partita può fare la punta centrale come l’esterno».

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Noslin, la lunga rincorsa e la conquista della fiducia di Sarri

La carriera di Noslin nella Lazio non è stata semplice, soprattutto all’inizio. In una squadra che puntava a costruire un gruppo solido, lui sembrava essere uno dei tanti giocatori non riusciti a trovare la propria collocazione. Da centravanti a ala e addirittura a trequartista, sembrava non riuscire a conquistare la fiducia di Sarri. Le panchine erano sempre più numerose, le occasioni rare e il giocatore si sentiva quasi insignificante. «Niente paura, basta avere fede» è stato il suo motto, ma la sua perseveranza lo ha ripagato.

Le sue opportunità sono aumentate man mano che la stagione andava avanti, partendo dal rigore conquistato contro il Torino e il gol decisivo al Parma. Ogni volta che ha avuto l’occasione di entrare in campo, Noslin ha risposto con prestazioni decisive, segnando anche un gol in Coppa Italia a Bologna e poi ancora a Parma. Il gol più recente, però, è quello che ha segnato al Cremona, un altro segno del suo continuo miglioramento.

Oggi, Noslin si trova a essere uno dei protagonisti della squadra, con la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia. Sarri ha finalmente visto in lui un giocatore completo e versatile, capace di fare la differenza sia come centravanti che come ala. Il suo assist per Isaksen a Cremona e il gol decisivo segnato da esterno ne sono la prova. Ora, Noslin è uno dei giocatori che sta spingendo la Lazio verso un finale sorprendente.

Noslin, il futuro della Lazio e il gruppo in evoluzione

Nonostante il percorso travagliato, Noslin è oggi un simbolo della resilienza e della trasformazione della Lazio di Sarri. In un anno in cui l’allenatore aveva fissato come obiettivo la creazione di un gruppo di 7-8 giocatori su cui costruire il futuro, pochi avrebbero scommesso su Noslin e Tavares. Oggi, entrambi sono tra i principali artefici del buon momento della Lazio, tanto che Sarri li considera parte integrante del suo progetto.

Il futuro della Lazio, però, rimane legato anche alla permanenza di Sarri. «Se ho voglia di continuare? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno, non dipende da me e non lo so dire», ha detto l’allenatore, lasciando aperto ogni scenario per la stagione futura. Nel frattempo, Noslin si prepara a vivere il suo momento, pronto a scrivere il capitolo più importante della sua carriera in biancoceleste.