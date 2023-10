Sarri Lazio, patto a Formello. Sul tavolo la testa del tecnico: «Sono rimasto per voi, ora…». Il tecnico tenta di scuotere il gruppo

Patto di ferro tra Maurizio Sarri e la squadra. Come racconta Il Messaggero il tecnico ha provato tutto per scuotere la Lazio: ha messo la sua testa giovedì a pranzo sul tavolo e stasera vuole che i suoi uomini la portino in trionfo. Tutti per uno, tutti dimostrino di essere davvero al suo fianco.

Non solo a parole, non solo in allenamento. Fuori il carattere fino al novantesimo, basta crolli fisici ed emotivi in campo. Erano giustificabili due anni fa, non più adesso. Figuriamoci in campionato, dopo quell’avvio horror. Mau ha cercato di toccare le corde più sottili dell’anima, di trasformare i volti cupi di Rotterdam in occhi sgranati d’orgoglio. È tornato indietro, sino ad Auronzo: «Sono rimasto per voi e ora, tutti insieme, dobbiamo uscire da questo torpore e dare tutto».