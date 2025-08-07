Sarri Lazio, Albiol ricorda: «Quel Napoli di Sarri era una grande famiglia…». Le parole dell’ex difensore spagnolo del Napoli

L’ex difensore del Napoli Raul Albiol, oggi in forza al Villarreal, è tornato a parlare della sua esperienza nel club partenopeo durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il centrale spagnolo, che ha vestito la maglia azzurra dal 2013 al 2019, ha condiviso emozioni e ricordi legati agli anni trascorsi sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio spettacolare e offensivo.

Maurizio Sarri, oggi allenatore della Lazio, ha lasciato un’impronta indelebile nel triennio napoletano (2015–2018), portando il Napoli a competere ai massimi livelli con un calcio definito da molti come il più bello d’Europa. Albiol, che in quel periodo formava una solida coppia difensiva con Kalidou Koulibaly, ha evidenziato l’atmosfera unica che si respirava nello spogliatoio.

Tra i protagonisti di quella rosa si ricordano nomi come Dries Mertens, Marek Hamšík, Lorenzo Insigne e Jorginho, tutti cresciuti sotto la guida di Sarri e successivamente approdati in club di prestigio internazionale. L’intervista di Albiol offre uno spaccato nostalgico e sincero di un’epoca che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi napoletani e nella storia recente del club. Le parole:

PAROLE – «Io ringrazio i tifosi del Napoli per tutto l’amore che mi hanno dato. Sono un napoletano in più, sono semplicemente un napoletano che è andato via. Mi è dispiaciuto non vincere lo Scudetto quell’anno con Sarri, ma ci siamo goduti il gioco e abbiamo comunque fatta felice molta gente”.

“Quel Napoli di Sarri era una grande famiglia. Io ho iniziato un percorso bellissimo in quegli anni, poi non abbiamo vinto lo Scudetto e questo resterà. Ma quella squadra ha fatto divertire tanta gente e anche noi in campo ci divertivamo, abbiamo fatto benissimo, tutti i calciatori che erano con noi crescevano e infatti poi andavano in squadre più grandi».